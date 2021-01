Rating: Buy

Analyst: Deutsche Bank

Kursziel: 128 Euro

ANALYSE-FLASH Deutsche Bank hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 128 Euro - 'Buy' Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 70 auf 128 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Frachtraten zögen weiter stark an, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den …