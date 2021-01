Kann die OMV-Aktie ihre aktuelle Aufwärtsbewegung fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Gewinne sorgen.

Wie der Ölpreis selbst und sämtliche Öl-Aktien, konnte sich auch die Aktie des österreichischen Mineralölkonzerns OMV (ISIN: AT0000743059) vom Kurssturz des vergangenen März bei weitem nicht erholen. Nach ihrem Absturz auf bis zu 16,80 Euro vom 18.3.20 konnte sich die Aktie bis zum Sommer 2020 zwar wieder auf bis zu 36 Euro steigern. Danach sackte der Aktienkurs bis zum Oktober allerdings wieder auf bis zu 19 Euro ab. Mit dem im Oktober einsetzenden Anstieg des Ölpreises ging es in den vergangenen Monaten auch mit dem Kurs der OMV-Aktie wieder stark nach oben. Dennoch notiert die OMV-Aktie mit 37,53 Euro deutlich unterhalb ihre 12-Monatshochs von 50,10 Euro vom 15.1.20.

Die Nachricht, dass die Öl- und Gasförderung der OMV am Ende des Vorjahres wieder das Niveau vom Jahresbeginn 2020 erreichen konnte und dass der Konzern die Raffineriemarge nach dem Einbruch im dritten Quartal im vierten Quartal wesentlich erhöhen konnte, beförderte den Aktienkurs am 14.1.20 mit zwei Prozent ins Plus. Setzt die Aktie ihren aktuellen Höhenflug in den nächsten Wochen auf 40 Euro fort, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.