TAIPEH/PEKING (dpa-AFX) - Eine Videokonferenz zwischen der US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Kelly Craft, und Taiwans Präsidentin Tsai Yin-wen hat in China für Verstimmung gesorgt. "China lehnt jede Form von offiziellen Kontakten zwischen den USA und Taiwan ab", sagte Außenamtssprecher Zhao Lijian am Donnerstag in Peking. Craft mische sich damit in innere Angelegenheiten ein.

Nach der kurzfristigen Absage eines geplanten Taiwan-Besuchs hatte Craft per Video mit Präsidentin Tsai gesprochen. Eigentlich sollte das Gespräch am Donnerstag persönlich stattfinden. "Ich habe gegenüber Präsidentin Tsai klargemacht, dass die USA hinter Taiwan stehen", schrieb Craft auf Twitter. Das Land sei in vielen Feldern "ein Vorbild für die Welt", auch im Kampf gegen die Corona-Pandemie.