Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die scheidende CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat an die Mitglieder ihrer Partei appelliert, ihren Nachfolger zu unterstützen. "Die CDU war am besten, wenn sie zusammengehalten hat. Darum bitte ich sie: Wenn der neue Vorsitzende gewählt ist: Unterstützen Sie meinen Nachfolger ohne Wenn und Aber", schreibt Kramp-Karrenbauer in einem Brief, der am Donnerstag per Mail an die CDU-Mitglieder versandt wurde.









Die Union habe nur dann Erfolg, wenn sie geschlossen zusammenstehe. "Das Wahljahr 2021 mit sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl am 26. September wird uns alle fordern." Der SPD warf AKK vor, schon jetzt im Wahlkampfmodus zu sein und "eher als Opposition" und weniger als Bestandteil der Bundesregierung aufzutreten. "Wir haben die große Chance, die Bundesregierung weiter führen zu können und bei allen Landtagswahlen als stärkste Kraft ins Ziel zu kommen." Dafür müsse man gemeinsam kämpfen, so die Bundesverteidigungsministerin. Ihr Nachfolger an der CDU-Spitze wird am Samstag bei einem digitalen Parteitag gewählt.