Bitcoin und Tesla-Aktie – Was Google Trends über die Börse aussagt

Sogar die Bild-Zeitung ist zuletzt auf den Bitcoin-Hype aufgesprungen und gibt Ratschläge für den Einstieg in die Kryptowährung. Ob das digitale Zahlungsmittel überhaupt einen wahren Wert hat, darüber streiten sich die Experten. Gleichzeitig ist Elon Musk aktuell der reichste Mensch der Welt. Da sein Vermögen zu großen Teilen aus Tesla -Aktien (WKN: A1CX3T) besteht, hat er von der Kurssteigerung um mehr als 700 % in den letzten zwölf Monaten extrem profitiert.

Was Google Trends über das Verhalten von Anlegern verrät

Wenn man verstehen möchte, was den deutschen Anleger bewegt, gibt es keinen Weg vorbei an Google Trends. Mit dem Tool ist es möglich, Einblicke in die Suchanfragen der User zu erhalten. Man kann verschiedene interessante Dinge ablesen. Das Thema Geldanlage interessiert den durchschnittlichen Deutschen offensichtlich wesentlich mehr unter der Woche. Besonders zur Börseneröffnung in Frankfurt am Vormittag sind deutliche Spitzen zu erkennen. Während sich für Aktien in den letzten 90 Tagen besonders Menschen aus Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz interessierten, sind es beim Bitcoin viel mehr Stadtbewohner aus Berlin und Hamburg, die neben den Spitzenverdienern im Süden der Republik die Spitzenplätze belegen (Stand: 13.01.2020).

Die Neugier am Bitcoin ist in den letzten Wochen explodiert. Das Interesse an dem Thema Aktie ist seit dem Absturz im letzten März zwar auch stark gestiegen. Allerdings ist die Zahl der Websuchen für den Bitcoin aktuell größer, als sie es für Aktien vor dem Börsencrash war. Auch hier zur Einordnung: Vor wenigen Monaten erfreute sich das Thema Bitcoin noch ähnlicher Beliebtheit wie die Suchbegriffe ETF und Fonds. Diese führen auf Google im Vergleich zum Thema Aktie und inzwischen Bitcoin ein absolutes Schattendasein. Der Bitcoin ist einstweilen sogar beliebter als der geliebte Traum vom Eigenheim.