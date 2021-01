FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus dem europäischen Bankensektor haben am Donnerstagmorgen zu den Favoriten der Anleger gezählt. Börsianern zufolge profitierten sie vor allem vom Optimismus der Anleger über die am Freitag erwarteten Quartalszahlen aus der US-Bankenbranche. Zuletzt waren die Sektorwerte schon gestützt worden von steigenden Marktzinsen insbesondere in den USA, die gut sind für das Alltagsgeschäft. Der europäische Bankenindex zeigte sich zuletzt mit 0,8 Prozent im Plus und war damit einer der stärksten Sektoren unter den insgesamt 19 Branchen.

Im Dax stiegen die Aktien der Deutschen Bank am Donnerstag um 2,4 Prozent auf 9,815 Euro, im MDax gewannen die der Commerzbank 1,9 Prozent auf 5,738 Euro. Beide Indizes notierten zeitgleich etwa ein halbes Prozent im Plus.