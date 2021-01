Maritime Resources entdeckt weitere Goldzone auf Hammerdown!

Maritime Resources meldet die nächste Gold-Entdeckung auf seinem Hammerdown-Projekt in Neufundland. Die Kanadier erhöhen die Chancen auf einen größere Ressource und ein längeres Minenleben.

Bohrergebnisse gehen bisweilen unter am Markt. Zu technisch, denken viele Anleger. So war es auch bei den jüngsten Ergebnissen, die Maritime Resources (0,14 CAD | CA57035U1021) meldete. Die Aktie reagierte praktisch nicht. Das mag zum einen mit dem schwachen Goldpreis zu tun haben. Für interessierte Anleger ist das aber eine Chance.

Es lohnt sich genau hinzusehen!

Denn gerade bei fortgeschrittenen Gold-Developern wie Maritime lohnt es sich, bei Bohrergebnissen genau hinzusehen. Denn diesmal melden die Kanadier gleich die Entdeckung einer neuen Goldzone auf ihrem Hammerdown-Projekt. Bisher hat man hier eine sehr solide Ressource, die ein Minenleben von mindestens fünf Jahren und etwas mehr ermöglichen würde (hier ausführlich). Doch es gibt auf dem riesigen Projekt offenbar weit mehr metallhaltiges Erz, als der Markt bisher erwartet. Praktischerweise liegt die neue Goldzone zwsichen den bekannten Vorkommen namens Hammerdown und Orion. In der Spitze kam der beste Bohrkern übrigens auf stolze 22,73 g/t Gold über 0,44 Meter (ausführlich hier). CEO Garett Macdonald hat in einem Video-Interview (siehe unten) bereits Stellung zu der Neuentdeckung bezogen.

Niedrige Bewertung

Maritime will bereits in diesem Jahr mit dem Bau der Mine auf dem Hammerdown-Projekt beginnen. Geplant ist der Abbau von durchschnittlich 70.000 Unzen Gold pro Jahr für die ersten fünf Jahre. Das entspricht bei einem unterstellten Goldpreis von konservativ 1.800 US-Dollar je Unze jährlichen Einnahmen in Höhe von 126 Mio. US-Dollar und damit mehr als dem dreifachen des aktuellen Börsenwerts von umgerechnet 35 Mio. US-Dollar. Zudem verfügt Maritime über eine solide Infrastruktur auf dem Projekt, da die Hammerdown-Mine bis 2004 in Betrieb war. Wir hatten das an dieser Stelle ausführlich skizziert. Der große Vorteil ist: Maritime Resources muss keine Verarbeitungsanlage für sein Erz neu bauen, sondern will eine in Betrieb befindliche ganz in der Nähe erwerben (siehe hier). Das senkt die üblicherweise sehr hohen Investitionskosten erheblich und macht die Mine noch wirtschaftlicher.