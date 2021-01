NTC gewährt Zhaoke exklusive Lizenz und Vertriebsrechte in Asien für NTC014, ein innovatives Medikament für bakterielle Konjunktivitis

MAILAND, Italien, und HONG KONG, 14. Januar 2021 /PRNewswire/ -- NTC, ein internationales F&E-orientiertes pharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Italien, und Zhaoke (Hong Kong) Ophthalmology Pharmaceuticals Limited mit einer vollständig integrierten ophthalmischen Plattform mit einer starken Basis in der Augenpflege, geben heute ihre Vereinbarung über die exklusive Lizenz und die Vertriebsrechte von NTC014, einer innovativen festen Kombination eines Quinolonantibiotikums und eines nichtsteroidalen Entzündungshemmers (NSAID) in Form von Augentropfen bekannt. Zhaoke wird NTC014 in der Volksrepublik China, Hongkong, Macau, Taiwan, den ASEAN-Ländern und Südkorea vertreiben.

NTC014 zielt darauf ab, Ärzten eine rationale Behandlung für mittelschwere bis schwere bakterielle Konjunktivitis, eine häufig vorkommende Augeninfektion, zu bieten. Die tatsächliche Behandlung basiert hauptsächlich auf Antibiotika in Kombination mit Steroiden oder ohne diese mit keinem klaren Zeitfenster der Verabreichungsdauer. NTC014 ist die erste Augentropfenlösung ihrer Art, die ein Antibiotikum, das gegen die Bakterien, die am häufigsten an Augeninfektionen beteiligt sind, hochwirksam ist, und eine NSAID, die die Anzeichen und Symptome kontrolliert, die im Zusammenhang mit Entzündungen auftreten, miteinander kombiniert.