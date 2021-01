Die Drägerwerk AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005550602) gibt vorläufige, nicht testierte Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2020 bekannt. Aufgrund der starken Nachfrage im Zuge der Corona-Pandemie lag die Geschäftsentwicklung 2020 beim Umsatz und Ergebnis deutlich über dem Vorjahresniveau. Auf Jahressicht hat der Auftragseingang um rund 35,7 Prozent zugelegt (währungsbereinigt rund 39,2 Prozent). In der Folge stieg auch der Umsatz mit rund 22,6 Prozent (währungsbereinigt rund 25,8 Prozent) deutlich an auf rund 3,41 Mrd. Euro (2019: 2,78 Mrd. Euro). Aufgrund des hohen Umsatzvolumens und einer höheren Bruttomarge nahm das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) ebenfalls deutlich zu. Das EBIT wird zwischen 385 und 395 Mio. Euro erwartet (2019: 66,6 Mio. Euro), was einer EBIT-Marge von zwischen 11,3 und 11,6 Prozent entspräche (2019: 2,4 Prozent).