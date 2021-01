Fake-Nuss: Koalitionsverhandlungen, die niemand führte

In einem Interview mit der „Augsburger Allgemeinen“ erklärte der Kandidat für den CDU-Vorsitz Norbert Röttgen, er wolle, sollte er an die Parteispitze gewählt werden, keine Koalition mit der FDP eingehen. Die Festlegung ist bemerkenswert; noch nie in der Geschichte der Christdemokraten gab es jemand an der Spitze, der eine Koalition mit den Freidemokraten generell ablehnte.

