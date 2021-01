Der Fahrplan für die nächsten Monate Psilocybin-Forschung liegt vor.

In Zusammenarbeit mit dem renommierten Toronto Institute of Pharmaceutical Technology (TIPT) wurde die detaillierte Planung für eine Studie zur Formulierung und Herstellung von oralen Tabletten, Kapseln sowie eines Nasengels auf Psilocybin-Basis abgeschlossen. Geleitet wird die Studie von Dr. Alexander MacGregor, Dekan der Fakultät, angesehener Professor für Biopharmazeutik und derzeit Präsident des TIPT.

Immer weiter: Cannabis- und Pilzextraktionsgesellschaft Pure Extracts Technologies ( WKN A2QJAJ / CSE PULL ) treibt den Einstieg in den Markt für psychedelische Medizin voran. Jetzt legte das Unternehmen den Fahrplan vor, wie es in den nächsten gut acht Monaten weitergehen soll.

Pure Extracts Technologies legt darin genau nieder, welche Meilensteine die Studie erreichen soll – von der Beschaffung und dem Einkauf medizinischer Inhaltsstoffe, Hilfsstoffe und Verpackungsmaterialien über die Rohstoffprüfung sowie Formulierungs- und Herstellungsprozessentwicklung und Stabilitätsprüfung bis zur Herstellung klinischer Chargen, Qualitätskontrolltests zur Wirkstofffreisetzung und dem Versand der klinischen Chargen an die CRO (Contract Research Organization).

Die Studie konzentriert sich auf Formulierung, Herstellung und klinische Bioverfügbarkeitstests zu schnell wirkenden Psilocybin-Darreichungsformen, die zukünftig in klinischen Wirksamkeitstests sowohl von Pure Extracts selbst als auch von deren Kunden in der Pharmazie genutzt werden könnten.

Wie Pure Extracts-CEO Ben Nikolaevsky erläutert, nutzt man so schon einmal die Zeit, die ohnehin vergeht, bis das Unternehmen die angestrebte Dealer’s Licence (Wir berichteten.) https://goldinvest.de/cannabis/4154-lizenzantrag-pure-extracts-macht-naechsten-schritt-richtung-psychedelika erhält. Dadurch werde man auf den Schritt in den Sektor der Psychedelika gut vorbereitet sein und bereits über fortgeschrittene Kenntnisse über Psilocybin und damit verbundene, neuartige Verabreichungsmechanismen erlangen, so Nikolaevsky.

Uns gefällt die methodische und systematische Vorgehensweise des Unternehmens sehr gut und wir sind schon gespannt, auf die Fortschritte, die Pure Extracts im Bereich der psychedelischen Medizin dieses Jahr erzielen kann. Gleichzeitig hat das Unternehmen auch die Extraktion im Bereich Cannabis / CBD sowie bei funktionalen Pilzen als weitere Standbeine, was die Gesellschaft unserer Ansicht nach einzigartig macht. Natürlich handelt es sich bei Pure Extracts um eine hoch riskante Spekulation, die Chancen sind, glauben wir, aber ebenfalls hoch.

