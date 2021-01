Sandra Hofer ist neue Geschäftsführerin der Union Investment Austria GmbH

Die 40-jährige Bankkauffrau bringt langjährige Erfahrung in der Beratung und Betreuung institutioneller Kunden mit. Im April 2008 startete sie in der Union Investment Institutional GmbH im Account Management für institutionelle Kunden am Standort Linz, Österreich. Im November 2015 übernahm sie die Gruppenleitung für den institutionellen Vertrieb in Österreich. Mit der Übernahme der beiden österreichischen Kapitalanlagegesellschaften wechselte Hofer zum 1. Januar 2016 in die Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, der heutigen Union Investment Austria GmbH, am Standort Wien und wurde im April 2018 zur Leiterin Institutionelles Geschäft Österreich ernannt.

Vor ihrem Eintritt bei Union Investment durchlief sie mehrere Stationen in österreichischen Bankinstituten, wie z.B. der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich und der Oberösterreichischen Landesbank im Treasury und Capital Market Sales. „Mit ihrer ausgewiesenen Expertise wird Frau Hofer dem institutionellen Geschäft in Österreich neue Impulse geben und es damit weiterhin erfolgreich vorantreiben“, sagt André Haagmann, Leiter des Segments Institutionelle Kunden.

Hofer studierte berufsbegleitend an der Johannes Kepler Universität in Linz Banking- und Finanzmanagement. 2006 schloss sie das Diplomstudium mit dem Master ab. Zudem absolvierte Hofer 2015 ein Masterstudium Leadership und Sales Management an der LIMAK Austrian Business School.