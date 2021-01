Hamburg (ots) - Ein Garten oder zumindest Balkon sowie eine schnelle

Internetleitung haben sich in der Corona-Krise zu entscheidenden Kriterien bei

der Immobiliensuche entwickelt. Zwar steht die Finanzierbarkeit des Miet- oder

Kaufobjekts gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten naturgemäß ganz oben bei

der Wohnungssuche, sie ist für 59 Prozent "sehr wichtig". Doch haben bestimmte

Ausstattungsmerkmale deutlich an Bedeutung gewonnen, wie eine repräsentative

Studie des Immobilienportals DeinNeuesZuhause.de unter 1.000 Befragten zeigt.



So ist für 56 Prozent der Studienteilnehmer ein Rückzugsort im Freien "sehr

wichtig" bei der Suche nach einem neuen Zuhause. Damit rangieren ein Garten oder

ein Balkon auf Platz zwei der wichtigsten Suchkriterien. Knapp dahinter liegt

der Wunsch nach einer guten Infrastruktur aus Einkaufmöglichkeiten, ärztlicher

Versorgung sowie Kitas und Schulen (54 Prozent). Kaum weniger wichtig ist den

Menschen bei der Wahl eines Wohnobjekts ein leistungsstarkes Netz. 52 Prozent

der Befragten messen dem inzwischen eine sehr hohe Relevanz zu. Damit liegt

"schnelles Internet" sogar noch knapp vor der Objektgröße (51 Prozent).









"Die reine Quadratmeterzahl und andere klassische Kriterien wie Lage oder

Zustand sind heute nicht mehr allesentscheidend", sagt Thorsten Höge,

Geschäftsführer des Immobilienportals DeinNeuesZuhause.de. So seien derzeit auch

Objekte gefragt, die außerhalb der Stadtgrenzen liegen oder umfangreicher

renoviert werden müssen - zumindest dann, wenn sie dafür mit anderen

Ausstattungsmerkmalen punkten, etwa einem großzügigen Garten, einem separaten

Arbeitszimmer oder eben mit schnellem Internet.



"Wer von zu Hause arbeitet, braucht eine schnelle Internetleitung, um

störungsfreie Videokonferenzen führen und größere Datenmengen verarbeiten zu

können", sagt Höge. "Da dieser Trend auch nach der Pandemie anhalten wird,

sollten auch Verkäufer, Makler und Vermieter dieses Merkmal langfristig stärker

in den Fokus nehmen." Laut Höge sei es eine Überlegung wert, schnelles Internet

direkt in den Abfragekatalog von Suchportalen mit aufzunehmen.



Auch Ladestationen für E-Autos werden relevanter



Immerhin zehn Prozent der Bevölkerung ist es sehr wichtig, dass ihr künftiges

Eigenheim mit einer Ladestation für Elektroautos ausgestattet ist. "Dieser

Anteil wird in den nächsten Monaten voraussichtlich steigen", prognostiziert

DeinNeuesZuhause-Geschäftsführer Thorsten Höge. Neuerdings werden private

E-Ladestationen mit bis zu 900 Euro staatlich gefördert - und auch Mieter dürfen

auf eigene Kosten eine Ladestation installieren lassen, Hauseigentümer müssen

künftig in der Regel zustimmen. Dazu kommen die E-Auto-Kaufprämien sowie die

Tendenz, wieder mehr mit dem Auto zu fahren, um Ansteckungsrisiken in

öffentlichen Verkehrsmitteln zu meiden. "Elektroautos sind klar im Kommen.

Gerade Vorstadtbewohner nutzen sie als umweltfreundliche Alternative. Deshalb

wird eine eigene Ladestation immer wichtiger", fasst Höge zusammen.



Hier gibt es eine Infografik mit den Studienergebnissen zum Download:



https://www.deinneueszuhause.de/studie-garten-und-schnelles-internet-entscheiden

-ueber-kauf



Über die Studie "Wohnpläne und Wohntrends"



Für die Studie "Wohnpläne und Wohntrends" wurden im Auftrag von

DeinNeuesZuhause.de und dem Kooperationspartner PSD Bank Nord insgesamt im 1.500

Bundesbürger und Bundesbürgerinnen ab 18 Jahren online befragt, darunter 200

Befragte mit Wohnsitz in Hamburg (Stadt). Die Befragungen wurden im 4. Quartal

2020 durchgeführt.



Über DeinNeuesZuhause.de



DeinNeuesZuhause.de ist ein Immobilienportal aus Hamburg, auf dem Kauf- und

Mietangebote exklusiv oder zumindest deutlich früher als auf anderen Portalen

veröffentlicht sind. Für Anbieter sind Inserate auf DeinNeuesZuhause.de

kostenlos. Daher sind hier häufig Miet- und Kaufobjekte zu finden, die es auf

anderen Portalen nicht gibt. Die Nutzer profitieren von einem seriösen,

kontrollierten und werbefreien Angebot.



