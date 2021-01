Seite 2 ► Seite 1 von 2

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------UnternehmenLinz - Die Oberbank AG gibt bekannt, dass die unter der ISIN AT0000A2HAY1 amgeregelten Markt der Wiener Börse notierenden Stamm-Stückaktien per 25.01.2021zu einer Notierung mit den unter der ISIN AT0000625108 notierenden Stamm-Stückaktien zusammengefügt werden.Zurzeit notieren die aus der Umwandlung der Vorzugs-Stückaktien resultierendenStamm-Stückaktien der Oberbank AG unter der ISIN AT0000A2HAY1 neben den bereitsvorher unter der ISIN AT0000625108 notierenden Stamm-Stückaktien der OberbankAG.Hintergrund der Beantragung einer eigenen ISIN für diese umgewandelten Aktienwar der Umstand, dass in der ordentlichen Hauptversammlung der Oberbank AG am20.05.2020 der Beschluss gefasst wurde, die satzungsmäßig verpflichtendeMindestdividende von EUR 0,18 je Vorzugsaktie unbedingt sowie eine Dividende ingleicher Höhe für jede Stammaktie aufschiebend bedingt mit (i) dem Wegfall derEmpfehlung der Europäischen Zentralbank zur Unterlassung diskretionärerDividendenausschüttungen bis spätestens 31.12.2020 und (ii) dem Nichtbesteheneines gesetzlichen zwingenden Ausschüttungsverbots auszuzahlen.Da diese Bedingungen eingetreten sind und die Auszahlung der Dividende für dasGeschäftsjahr 2019 an die dividendenberechtigten Aktionäre mit 18.01.2021erfolgt, ist eine Differenzierung zwischen den Aktien mittels unterschiedlicherISIN nicht weiter erforderlich.Letzter Handelstag der unter der ISIN AT0000A2HAY1 notierenden Stamm-Stückaktienist der 22.01.2021.Am 25.01.2021 notieren sämtliche 35.307.300 Stück Stammaktien der Oberbank AGunter der ISIN AT0000625108 am geregelten Markt der Wiener Börse.Rückfragehinweis:Oberbank AG, Abteilung SekretariatMag. Andreas Pachinger, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 37460andreas.pachinger@oberbank.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Oberbank AGUntere Donaulände 28A-4020 LinzTelefon: +43(0)732/78 02-0FAX: +43(0)732/78 58 10Email: sek@oberbank.atWWW: www.oberbank.atISIN: AT0000625108, AT0000625132Indizes: WBIBörsen: WienSprache: DeutschWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/72010/4811870OTS: Oberbank AG