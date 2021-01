Veeva wird die erste Aktiengesellschaft, die in eine gemeinnützige Gesellschaft umgewandelt wird

Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab bekannt, dass 99 % der stimmberechtigten Aktionäre mit überwältigender Mehrheit den Vorschlag des Unternehmens unterstützen, eine gemeinnützige Gesellschaft (PBC) zu werden, einschließlich der überwiegenden Mehrheit der größten Aktionäre von Veeva. Mit Zustimmung der Aktionäre wird Veeva am 1. Februar 2021 eine gemeinnützige Gesellschaft. Damit ist Veeva das erste börsennotierte Unternehmen und das größte Unternehmen, das jemals in eine PBC umgewandelt wurde.

Veeva ist ein wichtiger Technologiepartner der Biowissenschaftsbranche und engagiert sich für die Mission der Kunden, die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden zu fördern. Dieser Schritt bringt die rechtliche Charta von Veeva mit dieser umfassenderen Mission und den Grundwerten des Unternehmens in Einklang, einschließlich des richtigen Handelns, des Kundenerfolgs und des Mitarbeitererfolgs.

„Wir haben immer im besten Interesse unserer Kunden, Mitarbeiter, Gemeinden und Aktionäre gearbeitet“, sagte Peter Gassner, Gründer und CEO von Veeva Systems. „Wir freuen uns, den wichtigen Schritt zu unternehmen, um dies in unsere Rechtscharta aufzunehmen, damit wir sicherstellen können, dass Veeva gegenüber allen Beteiligten auch in den kommenden Jahrzehnten rechenschaftspflichtig bleibt.“

Der Vorschlag von Veeva, seinen Verwaltungsrat freizugeben, wurde von den Aktionären nahezu einstimmig angenommen.

Was die Stakeholder von Veeva sagen:

„Veeva ist seit vielen Jahren ein Partner und engagiert sich zutiefst für den Erfolg von Dicerna und unsere Mission, innovative Behandlungen für Patienten in Not zu entwickeln“, sagte Rob Ciappenelli, kaufmännischer Leiter bei Dicerna Pharmaceuticals, Inc. „Wir freuen uns darauf, mit der kontinuierlichen Unterstützung von Veeva innovative Lösungen für Patientengemeinschaften bereitzustellen.“