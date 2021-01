Bei ADVA Optical Networking geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. So schießt der Kurs rund sechs Prozent in die Gewinnzone. Damit kosten die Anteilsscheine nun schon 8,87 EUR. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufbäumen?

Dieser Tagesgewinn lässt die Bullen aufhorchen. Denn ADVA Optical Networking ist damit so teuer wie noch nie in den letzten vier Wochen. So klettert der Kurs auf den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bis dato hatten 8,50 EUR diesen oberen Umkehrpunkt bedeutet. Bei ADVA Optical Networking geht es jetzt also besonders hoch her!

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Rückenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Denn diese Linie verläuft bei 6,79 EUR, sodass für ADVA Optical Networking Aufwärtstrends gelten. Der heutige Tag passt also perfekt ins Bild der langfristigen Aufwärtstrends.

