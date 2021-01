Foto: finanzbusiness Stadtsparkasse Haltern am See beruft Olaf Büchter in den Vorstand Nachrichtenquelle: Finanz Business 20 | 0 | 0 14.01.2021, 11:28 | Der 54-Jährige ist derzeit Leiter des Privatkundenbereichs und folgt auf Jutta Kuhn, die nach 15-jähriger Vorstandstätigkeit Ende Juni in den Ruhestand geht.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer