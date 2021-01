cyan AG: Wandelanleihenprogramm im Gesamtvolumen von bis zu EUR 8,4 Millionen beschlossen

München, 14. Januar 2021 - Der Vorstand der cyan AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein "Convertible Notes Funding Program ("CNFP")" beschlossen, welches zur Emission von Wandelschuldverschreibungen im Gesamtvolumen von bis zu EUR 8,4 Millionen berechtigt.

Das Programm umfasst bis zu acht aufeinanderfolgende Tranchen jeweils mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 1,05 Millionen. Jede Tranche wird aus 105 Wandelanleihen mit einem Nominalwert von 10.000 EUR pro Wandelanleihe bestehen. Die Laufzeit beträgt jeweils 24 Monaten nach Ausgabe. Die Ausgabe erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre.

Nach Begebung einer Tranche hat cyan AG das Recht, aber nicht die Pflicht, weitere der sieben ausstehenden Tranchen zu ziehen. Die Begebung der ersten Tranche ist verpflichtend. Die Verzinsung beträgt 0,0%. Der Wandlungspreis ist auf 95% des niedrigsten täglichen volumengewichteten Durchschnittskurses der letzten sechs Handelstage (XETRA) vor Ausübung des Wandlungsrechts festgelegt. Er beträgt mindestens aber 10,47 EUR und damit mindestens 80 % des Wertes des durchschnittlichen Schlusskurses (XETRA) der Aktie an den zehn Handelstagen vor der Begebung der Anleihe. cyan AG hat zeitgleich mit NICE & GREEN S.A., Schweiz, eine Vereinbarung geschlossen, wonach NICE & GREEN S.A. verpflichtet ist, die jeweils von cyan AG begebenen Tranchen zu zeichnen.

Die Transaktion wurde durch die ODDO SEYDLER BANK AG als Capital Markets Advisor begleitet.



Michael Sieghart, CFO

Über cyan

Die cyan AG (XETR:CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten IT-Sicherheitslösungen und Telekom-Services mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind Cybersecurity-Lösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Banken und Versicherern. Die Lösungen von cyan werden in die Infrastruktur des Geschäftspartners integriert und dann unter seinem Namen ('white labeled') an dessen Endkunden angeboten ('B2B2C').