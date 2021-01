Frühere Lucke-Partei LKR jetzt in drei Parlamenten vertreten

BERLIN (dpa-AFX) - Die Liberal-Konservativen Reformer (LKR) haben zwei weitere Landtagsabgeordnete in ihre Reihen aufgenommen, die zuvor der AfD den Rücken gekehrt hatten. Wie der Bundesvorsitzende Jürgen Joost am Donnerstag mitteilte, ist die Kleinpartei durch die Aufnahme von Frank Brodehl künftig auch im Landtag von Schleswig-Holstein vertreten. In Niedersachsen schloss sich den Angaben zufolge die frühere Landes- und Fraktionsvorsitzende der AfD, Dana Guth, der LKR an.

Damit ist die Partei, die 2015 aus einer Abspaltung von wirtschaftsliberalen und konservativen Kräften aus der AfD entstanden war, bereits mit zwei Abgeordneten im Landtag von Hannover präsent. Vor Guth hatte sich bereits das frühere AfD-Mitglied Jens Ahrends der LKR angeschlossen.