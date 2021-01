Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2020 um 5,0 % gesunken / Deutsche Wirtschaft im Corona-Krisenjahr 2020 schwer getroffen

Wiesbaden (ots) - Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr

2020 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 5,0 %

niedriger als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist somit nach einer

zehnjährigen Wachstumsphase im Corona-Krisenjahr 2020 in eine tiefe Rezession

geraten, ähnlich wie zuletzt während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009.

Der konjunkturelle Einbruch fiel aber im Jahr 2020 den vorläufigen Berechnungen

zufolge insgesamt weniger stark aus als 2009 mit -5,7 %.



Kalenderbereinigt errechnet sich für 2020 ein Rückgang des BIP um 5,3 %, da das

abgelaufene Jahr mehr Arbeitstage hatte als das Jahr 2019.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Corona-Krise traf Industrie und Dienstleistungsbereiche hart - nur dasBaugewerbe legte zuDie Corona-Pandemie hinterließ im Jahr 2020 deutliche Spuren in nahezu allenWirtschaftsbereichen. Die Produktion wurde sowohl in denDienstleistungsbereichen als auch im Produzierenden Gewerbe teilweise massiveingeschränkt.Im Produzierenden Gewerbe ohne Bau, das gut ein Viertel der Gesamtwirtschaftausmacht, ging die preisbereinigte Wirtschaftsleistung gegenüber 2019 um 9,7 %zurück, im Verarbeitenden Gewerbe sogar um 10,4 %. Die Industrie war vor allemin der ersten Jahreshälfte von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen, unteranderem durch die zeitweise gestörten globalen Lieferketten.Besonders deutlich zeigte sich der konjunkturelle Einbruch in denDienstleistungsbereichen, die zum Teil so starke Rückgänge wie noch nieverzeichneten. Exemplarisch hierfür steht der zusammengefassteWirtschaftsbereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe, dessen Wirtschaftsleistungpreisbereinigt um 6,3 % niedriger war als 2019. Dabei gab es durchausgegenläufige Entwicklungen: Der Onlinehandel nahm deutlich zu, während derstationäre Handel zum Teil tief im Minus war. Die starken Einschränkungen in derBeherbergung und Gastronomie führten zu einem historischen Rückgang imGastgewerbe.Ein Bereich, der sich in der Krise behaupten konnte, war das Baugewerbe: Diepreisbereinigte Bruttowertschöpfung nahm hier im Vorjahresvergleich sogar um 1,4% zu.Massiver Rückgang der in- und ausländischen NachfrageAuch auf der Nachfrageseite waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlichsichtbar. Anders als während der Finanz- und Wirtschaftskrise, als der gesamteKonsum die Wirtschaft stützte, gingen die privaten Konsumausgaben im Jahr 2020im Vorjahresvergleich preisbereinigt um 6,0 % zurück und damit so stark wie nochnie. Die Konsumausgaben des Staates wirkten dagegen mit einem preisbereinigten