Ismaning (ots) - Ab Januar 2021 leitet HSE eine neue Ära des Shoppings ein. Mit

einer neuen Positionierung, einem umfassenden Rebranding und einer integrierten

Kampagne setzt die Marke konsequent auf Entertainment. Aus HSE24 wird HSE. Als

eines der führenden TV-Commerce und E-Commerce Unternehmen in Europa baut HSE

gezielt seine Aktivitäten im Bereich Social Commerce aus und unterstreicht dabei

sein einzigartiges Markenversprechen: Die unterhaltsamste Form des Shoppings zu

bieten.



In einer Welt, in der der Wunsch nach Unterhaltung und Interaktion stetig

wächst, macht HSE das Shopping für seine Kund*innen jetzt zu einem noch

einzigartigeren, mitreißenderen und inspirierenderen Erlebnis. Ob live im TV, im

E-Commerce oder im Social Commerce: HSE begeistert auf allen Kanälen mit der

unterhaltsamsten Form des Shoppings.





Im Zentrum stehen immer deutlicher vor allem die HSE Creator - Persönlichkeiten,die als Expert*innen und Moderator*innen durch die Themenwelten und Talks führenund mit innovativen Bewegtbildformaten ein exklusives und kuratiertesProduktsortiment präsentieren. Dazu gehören u.a. Unternehmer*innen wie JudithWilliams, bekannt aus "Die Höhle der Löwen", Jana Ina Zarrella, Marcel Ostertag,Jorge González oder Martina Reuter. Für 2021 stehen weitere internationaleKooperationen in den Startlöchern.Sandra Rehm, Vorsitzende der Geschäftsführung von HSE: "HSE steht für SocialCommerce der ersten Stunde. Wir verbinden Shopping mit Entertainment aufeinzigartige Weise. Unsere Kund*innen können jederzeit entscheiden, wo, wann undwie sie bei uns shoppen wollen - ob über unsere drei TV-Sender, den Onlineshop,unsere prämierte native App oder über die sozialen Netzwerke. Dies machen wirnun mit unseren neuen, unverwechselbaren und vielfältigen Formaten und Angebotenauf allen Kanälen noch deutlicher."Ab sofort spiegelt sich diese Positionierung in einer neuen ganzheitlichenMarkenwelt wider - für die Corporate Identity wurden alle Touchpoints der Markeüberarbeitet, so dass ein ganzheitlicher Look-and-Feel entsteht: Vom Logo bishin zu Werbe-Idents, Trailern sowie einem kanalübergreifenden Soundkonzept - diemoderne Tonalität und Bildsprache bauen auf der Positionierung "HSE - HereShopping Entertains" auf.Gestalterisches Kernelement ist dabei die Parabolform, in Anlehnung an dieBühne, auf der HSE seine Markenwelt präsentiert. Dörte Spengler-Ahrens,Partnerin und Kreativchefin Jung von Matt SAGA: "Entertainment ist der größteTreiber in der digitalen und analogen Welt. Oder wie wir sagen: "Emotional isthe only rational". Wir freuen uns, HSE in dieser einzigartigenMarkentransformation begleiten zu dürfen."