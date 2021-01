KickStart Europe Summit 2021 geht online und setzt Gespräche über Trends und Investitionen im europäischen Rechenzentrumsmarkt fort

Über 750 Branchenführer treffen sich am 21. Januar virtuell, um sich zu vernetzen und wichtige Trends in der digitalen Infrastruktur zu diskutieren

AMSTERDAM, 14. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Während der Sektor der digitalen Infrastruktur die beispiellosen globalen Entwicklungen des letzten Jahres aufholt und in die Zukunft blickt, treffen sich am 21. Januar erneut über 750 Branchenführer aus aller Welt zum vierten Gipfeltreffen des jährlichen KickStart Europe Summit. Das Gipfeltreffen wird online in einem neuen digitalen Format stattfinden, um die Branche weiterhin zu unterstützen, das Networking zu erleichtern und die Gespräche über Strategien, Trends und europäische Investitionen in digitale Infrastrukturen in dieser entscheidenden Zeit in der Geschichte des Sektors weiter voranzutreiben.