JPMORGAN belässt SANOFI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi nach einer Konferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Mit Blick auf das Spitzenumsatzziel von mehr als zehn Milliarden Euro für das Mittel Dupixent habe sich der Pharmakonzern zunehmend zuversichtlich gezeigt, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch hätten die Franzosen ihr Ziel eines Umsatzwachstums mit Impfstoffen im mittleren- bis höheren einstelligen Prozentbereich in der Zeit von 2018 bis 2025 bekräftigt./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2021 / 22:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2021 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.