NAIROBI (dpa-AFX) - Weltweit wappnen sich Länder einem UN-Bericht zufolge bei weitem noch nicht ausreichend gegen Klimaschocks. Die Staaten hätten zwar Fortschritte bei der Planung von Maßnahmen erreicht, um sich an die Klimaveränderungen anzupassen, hieß es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des UN-Umweltprogramms (Unep). Allerdings gebe es vor allem in Entwicklungsländern noch sehr große Lücken bei der Finanzierung und Umsetzung dieser Maßnahmen zum Schutz vor den Folgen des Klimawandels wie Dürren, Überschwemmungen und dem Anstieg des Meeresspiegels.

"2020 war, zusätzlich zu Covid-19, das Jahr der verstärkten Klimafolgen", sagte Unep-Chefin Inger Andersen. Diese Folgen würden sich nur weiter verstärken. Selbst wenn man es schaffen sollte, die Erderwärmung zu verringern, "Entwicklungsländer werden leiden, das ist klar." Daher sei es extrem wichtig, dass die Staaten sich verstärkt an den Klimawandel anpassten.