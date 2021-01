Endemol Shine stellt Herstellungsleitung neu auf (FOTO)

Köln (ots) - Mit einer Doppelspitze in der Herstellungsleitung startet das neue

Jahr bei Endemol Shine Germany: Tim Hengesbach und Frank Kott werden gemeinsam

die HL des Kölner Produzenten verantworten. Tim Hengesbach wird als neuer

Herstellungsleiter vor allem die Produktionen aus den Bereichen Docu & Reality

verantworten. Frank Kott ist als Herstellungsleiter für den Bereich Show &

Factual verantwortlich.



Tim Hengesbach startete seine Karriere in der Aufnahmeleitung von Endemol für

"Notruf" und verantwortete später als Produktionsleiter und -manager diverse

Formate wie "Big Brother", "Promi Big Brother", "Deutschlands Superhirn",

"Daniela und Lucas in Love", "Die Quizshow mit Jörg Pilawa" oder "Promis unter

Palmen".





Auch Frank Kott startete bei Endemol, vom Praktikanten bei der "Glücksspirale"mit Kai Pflaume über diverse Stationen als Aufnahmeleiter. Seit 2001verantwortete er als Produktionsleiter und -manager Formate wie "Nur die Liebezählt", "Wer wird Millionär?", "Rette die Million!", "The Masked Singer", "LegoMasters", "Masterchef" und "Beauty & The Nerd".Zuvor wurde die Herstellungsleitung von Knut Kremling, COO Banijay Germanyinterimsweise geleitet. Er folgte auf HL Michael Jung, der das Unternehmen imJuli verlassen hat.Fabian Tobias, Geschäftsführer Endemol Shine Germany: " Tim und Frank habenvielfältige und langjährige Produktions-Erfahrung für die unterschiedlichstenFormate und Genres. Beide sind sehr geschätzte Kollegen im Haus und ich freuemich sehr, dass wir mit so einem starken HL Team ins Jahr 2021 starten. DieProduktionen werden noch stärker im Schulterschluss zwischen PLs undEPs/Producern geführt, somit sind wir bestens aufgestellt für denhochdynamischen Entertainment-Markt."Über Endemol Shine Germany:Endemol Shine Germany ist eine senderunabhängige TV-Produktionsfirma. Formatewie The Masked Singer (ProSieben), Wer wird Millionär ? (RTL), Promi Big Brother(Sat.1), Kitchen Impossible (VOX), Hot oder Schrott (VOX), Promis unter Palmen(Sat.1), Vermisst (RTL), Julia Leischik sucht: Bitte melde dich (Sat.1) gehörengenauso in das Portfolio wie MasterChef (Sky) und Beauty & The Nerd (ProSieben).Endemol Shine Germany ist Teil der Banijay Germany, zu der neben Brainpool,Banijay Productions und Good Times auch die Fiction-Experten der MadeFor Filmgehören.