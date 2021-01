Frankfurt am Main (ots) -- Neue Studie von FTI Consulting zeigt erfolgreiche Social-Media-Strategien fürCEOs auf- Über 40 % der CEOs von DAX 30-, CAC 40- und FTSE 100-Unternehmen in sozialenMedien aktiv- Drei Deutsche unter den aktivsten "Social CEOs", Christian Klein (SAP) führtbeim Engagement- "Generalisten" mit breitem Themenspektrum erzielen mit Abstand die meistenInteraktionen- CEOs führen virtuell durch die Pandemie: Fast jeder dritte Beitrag erwähntCOVID-19Eine neue Studie von FTI Consulting untersucht Erfolgsstrategien für "SocialCEOs" erstmals unter einem inhaltlichen Blickwinkel. Die detaillierte Analyseder Social-Media-Aktivitäten von CEOs führender Unternehmen in Deutschland,Großbritannien und Frankreich, den drei größten Volkswirtschaften Europas,veranschaulicht den optimalen Themenansatz und die besten Inhalte für hoheEngagement-Raten. Diese zahlen sich für Spitzenmanager aus, insbesondere vor demHintergrund von Lockdowns und virtuellem Arbeiten, einer steigenden Erwartung anAuthentizität sowie Herausforderungen bei der Kommunikation von Ergebnissen undStrategie.

Nicht nur Stakeholder von Unternehmen nutzen soziale Medien stärker als jezuvor. Auch eine wachsende Zahl an CEOs und Spitzenmanagern tritt überSocial-Media-Kanäle direkt in Kontakt mit ihren Zielgruppen. Die Analyse voninsgesamt 3.224 Beiträgen, die CEOs von DAX 30-, CAC 40- und FTSE100-Unternehmen im Untersuchungszeitraum von acht Monaten auf LinkedIn, Twitterund Instagram veröffentlicht haben, zeigt: Einige CEOs sind anderen Top-Managernin der effektiven Nutzung der Kanäle voraus.Die Bedeutung von sozialen Medien für die CEO-Kommunikation spiegelt sich inZahlen wider: In Deutschland sind 53 % aller CEOs der DAX 30-Unternehmenregelmäßig mit eigenen Beiträgen auf mindestens einer Social-Media-Plattformaktiv. In Frankreich (CAC 40) sind es 68 %, in Großbritannien (FTSE 100) 26 %.Obwohl die Quote in Großbritannien am geringsten ist, erzielen dort dieerfolgreichsten "Social CEOs" jedoch mit die höchsten Engagement-Raten.Bemerkenswert: Gleich drei der DAX 30-CEOs finden sich unter den fünf aktivstenin unserer Studie: Christian Klein (SAP), Rolf Buch (Vonovia) und TimotheusHöttges (Deutsche Telekom). Christian Klein steht an der Spitze der CEOs mit denhöchsten Engagement-Raten und ist mit durchschnittlich 27 Beiträgen im Monatzudem der aktivste unter allen untersuchten europäischen Social CEOs.Klein steht aufgrund der von ihm geteilten Inhalte stellvertretend für eineGruppe von sechs deutschen CEOs, die als "Generalist" kategorisiert werden