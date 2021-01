DE30 zieht sich aus dem Bereich von 14.000 Punkten zurück

++ Europäische Märkte notieren am Donnerstag höher ++ DE30 hat die 14.000-Punkte-Marke wieder erreicht, ist aber zurückgefallen ++ Ägypten prüft Schnellzug-Projekt mit Siemens ++



Die europäischen Märkte notieren am Donnerstag höher, da die Stimmung durch Berichte gestützt wird, wonach Joe Biden heute ein Wirtschaftspaket in Höhe von 2 Billionen Dollar vorschlagen soll. Der DE30 schaffte es, in Richtung des 14.000-Punkte-Bereichs zu klettern, konnte sich dort aber nicht lange halten. Ein etwas besser als erwarteter deutscher BIP-Bericht für 2020 wurde früher am Tag veröffentlicht, der eine Kontraktion von 5% im Vergleich zur Schätzung von 5,1% zeigte.

Quelle: xStation 5

Der DE30 konnte die gestrigen Rückgänge an der Unterstützungszone bei 13.875 Punkten stoppen. Der Index prallte an diesem Bereich ab und erholte sich weiter von der Abwärtsbewegung zu Wochenbeginn. Der DE30 hat es geschafft, in Richtung des 61,8% Retracements bei 14.000 Punkten zu klettern. Die Aufwärtsbewegung ist dort jedoch ins Stocken geraten. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ein Pullback beobachtet werden, bei dem der Index unter 13.980 Punkte fällt. Sollten wir eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung und einen Ausbruch unter den Swing-Bereich bei 13.950 Punkten (Tagestief) sehen, könnte dies ein starker Hinweis darauf sein, dass der Index im Begriff ist, seine vorherige Trading-Range beizubehalten. Händler sollten im Hinterkopf behalten, dass einige potenzielle Risikoereignisse bevorstehen - Powells Rede um 18:30 Uhr und Bidens Rede nach Mitternacht (1:15 Uhr).



Unternehmensnachrichten

Die Allianz (ALV.DE) will die Emissionen in ihren Aktien- und Unternehmensanleiheportfolios bis 2025 um ein Viertel senken. Die Versicherungsgesellschaft plant, bis 2050 Klimaneutralität der Versichertengelder zu erreichen.

Ägypten sagte, dass es die endgültige Vereinbarung mit Siemens (SIE.DE) über den Bau eines elektrischen Hochgeschwindigkeitszugs prüfe. Die Vereinbarung geht davon aus, dass Siemens 1.000 Kilometer der Strecke für 23 Milliarden Dollar bauen wird. Es wird erwartet, dass der Bau unmittelbar nach der Überprüfung beginnt und die erste Phase mit 15 Stationen innerhalb von 2 Jahren abgeschlossen ist.

Die Aktien von Siemens (SIE.DE) haben ein Doppeltop im Bereich von 125,40 Euro ausgebildet. Die Aktie befindet sich in einem Pullback und ist unter den SMA50 gefallen. Sollten wir einen Ausbruch unter das jüngste lokale Tief bei 121,90 Euro sehen, könnte eine größere Abwärtsbewegung folgen. In einem solchen Szenario würde der potenzielle Bereich des Doppel-Top-Musters auf einen Pullback in Richtung des Bereichs von 118,35 Euro hindeuten. Quelle: xStation 5



