Grüner Rauch dringt nun auch in unserem Land immer mehr in den Markt und macht die Kurse High. In unserem Cannabis Aktienpaket gehen wir auf die Gewinner dieser Wachstumsbranche ein.

Cannabis - "Wo steht Aphria heute eigentlich?", so Harald Steinle zu sich selbst, während er sein Handy aus der Hosentasche holt.

"Da geht doch bald die Rally weit... – oh, neue Nachrichten in der Gruppe! Haha, so true! Das GIF kannte ich aber schon. So. Und was ist das hier? Haha, nein, das Video habe ich noch nicht gesehen!"

Er klickt auf einen YouTube-Link und sieht sich ein Video über die unwahrscheinliche Freundschaft zwischen einem Hund und einem Papagei an. "Haha, wie goldig! Dass der einfach auf dem Hund reitet, Wahnsinn!" Anschließend wird ihm von YouTube ein Video über Hitlers schlimmsten militärischen Fehler im Zweiten Weltkrieg vorgeschlagen.

"Oh, das ist aber spannend! Na klar, die Erdölvorkommen in Afrika! Und was ist das hier für eine Empfehlung? Nazis in Argentinien? Ach, die 15 Minuten zieh ich mir auch noch kurz rein."

Rund 35 Minuten später erinnert sich Harald Steinle an sein einstiges Vorhaben… “Mexiko da wollte ich immer schon hin…“ und beginnt die Lektüre eines Artikels über die Machtkämpfe zwischen dem Sinaloa und Los Zetas Kartell zu lesen. "Das hört sich aber gefährlich an! Da bleibe ich doch lieber zu Hause in Schwieberdingen".

Zufrieden packt er das Smartphone wieder weg und überlegt, was für einen Film er heute Abend auf Netflix anschaut. Dann hält er für einen Moment inne. "Hm, wo steht Aphria heute eigentlich?“, während er sein Handy aus der Tasche holt. "Da geht doch bald die Rally weit... – oh, was ist das denn…“

Um 365% hat Aphria seit Abarbeiten des letzten Zielbereiches zugelegt!

Wer hier nicht dabei ist und lieber YouTube Videos schaut, verpasst eine der großen Chancen in diesem Jahr. Im morgigen Cannabis Updates werden wir auf den weiteren Verlauf eingehen und die nächste Chance, um hier noch einmal auf den fahrenden Zug aufzuspringen, besprechen. Also Anmelden und Update erhalten!

