Hamburg (ots) - Der aktuelle Sustainability Report der Gesellschaft für

integrierte Kommunikationsforschung (GIK) beschäftigt sich mit der Rolle von

Nachhaltigkeit im Leben und der Werbewirtschaft. Auf Grundlage der GIK Studien

dokumentiert der Report Entwicklungen rund um die Themenkomplexe Umwelt,

Verantwortung, Fairness und Bio-Bewusstsein und zeigt, wie sich diese auf die

Markenpositionierung und Werbemittelkreation auswirken.



Spätestens seit 2019 sind mit der Bewegung "Fridays for Future" die Themen

Klimawandel und Nachhaltigkeit in der breiten Bevölkerung angekommen. Die

jüngsten Skandale rund um die Verhältnisse in fleischverarbeitenden Betrieben im

Zuge der Corona-Pandemie haben Konsumenten und Wirtschaft zusätzlich

sensibilisiert. Auch in der Marketing-Branche ist Nachhaltigkeit "talk of the

town". Deshalb widmet sich der aktuelle GIK Report ausführlich den Entwicklungen

rund um die Trends "Haltung", "Bio", "Fleischlose Ernährung" und "Umwelt".









b4p untersucht bereits seit vielen Jahren Aspekte von Nachhaltigkeit und Haltung

in der Bevölkerung. Im Langzeitvergleich zeigt sich deutlich, dass Statements zu

sozialem und verantwortlichem persönlichem Engagement deutlich an Bedeutung

gewinnen, z.B. hat sich die Zielgruppe der LOHAS (Lifestyle of Health and

Sustainability) seit 2013 um 27% erweitert. Beim Kauf sind den Verbrauchern zwar

nach wie vor die Produktqualität (92,9%) und ein attraktiver Preis (89,6%) am

wichtigsten. Direkt danach kommen jedoch die Vertrauens- (87,1%) und

Glaubwürdigkeit (85,6%) einer Marke ins Spiel, gefolgt von konkreten Aspekten

bei den Produktionsbedingungen. Im Falle von fehlender Haltung droht Marken von

rund zwei Dritteln der Verbraucher Prestigeverlust oder sogar Boykott.



Wachsendes Klimabewusstsein fördert E-Mobilität



Die aktuelle Diskussion um Klimawandel und Umweltkrise spiegelt sich auch in den

Ergebnissen der b4p wider. Der Anteil der Personen, die die Entwicklung der

Umweltsituation in den nächsten zwei bis fünf Jahren eher bzw. sehr

pessimistisch einschätzen, steigt kontinuierlich: Aktuell zählen 44% der

Bevölkerung zu dieser Gruppe - der Anteil hat seit 2018 somit um fast 20%

zugenommen. Umgekehrt nimmt der Anteil der Menschen, die die Umweltsituation

eher oder sehr optimistisch einschätzen, weiter ab, nur noch 17,5% der Deutschen

sehen das so.



Entsprechend ist das Interesse an Umweltthemen in den letzten vier Jahren

gestiegen - sowohl in Bezug auf die subjektive Wichtigkeit einer gesunden Umwelt

(+14%) als auch bezogen auf konkrete Aspekte wie nachhaltige Energiegewinnung

(+32%). Dies korreliert mit der gestiegenen Erwartung an die Seite 2 ► Seite 1 von 3



Haltung schlägt Statusb4p untersucht bereits seit vielen Jahren Aspekte von Nachhaltigkeit und Haltungin der Bevölkerung. Im Langzeitvergleich zeigt sich deutlich, dass Statements zusozialem und verantwortlichem persönlichem Engagement deutlich an Bedeutunggewinnen, z.B. hat sich die Zielgruppe der LOHAS (Lifestyle of Health andSustainability) seit 2013 um 27% erweitert. Beim Kauf sind den Verbrauchern zwarnach wie vor die Produktqualität (92,9%) und ein attraktiver Preis (89,6%) amwichtigsten. Direkt danach kommen jedoch die Vertrauens- (87,1%) undGlaubwürdigkeit (85,6%) einer Marke ins Spiel, gefolgt von konkreten Aspektenbei den Produktionsbedingungen. Im Falle von fehlender Haltung droht Marken vonrund zwei Dritteln der Verbraucher Prestigeverlust oder sogar Boykott.Wachsendes Klimabewusstsein fördert E-MobilitätDie aktuelle Diskussion um Klimawandel und Umweltkrise spiegelt sich auch in denErgebnissen der b4p wider. Der Anteil der Personen, die die Entwicklung derUmweltsituation in den nächsten zwei bis fünf Jahren eher bzw. sehrpessimistisch einschätzen, steigt kontinuierlich: Aktuell zählen 44% derBevölkerung zu dieser Gruppe - der Anteil hat seit 2018 somit um fast 20%zugenommen. Umgekehrt nimmt der Anteil der Menschen, die die Umweltsituationeher oder sehr optimistisch einschätzen, weiter ab, nur noch 17,5% der Deutschensehen das so.Entsprechend ist das Interesse an Umweltthemen in den letzten vier Jahrengestiegen - sowohl in Bezug auf die subjektive Wichtigkeit einer gesunden Umwelt(+14%) als auch bezogen auf konkrete Aspekte wie nachhaltige Energiegewinnung(+32%). Dies korreliert mit der gestiegenen Erwartung an die