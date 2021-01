München (ots) - Zwei hauptamtliche Geschäftsführer leiten ab dem 1. Januar 2021

die nachhaltige Tochter der Versicherungsgruppe die Bayerische. Daniel

Regensburger widmet sich ab dem neuen Jahr in Vollzeit seiner Rolle als

Geschäftsführer der Pangaea Life. Somit gibt er zum Jahresende seine bislang

parallel besetzte Position als Leiter der Vertriebsdirektion Süd der Bayerischen

ab. Gemeinsam mit Uwe Mahrt bildet Daniel Regensburger die Doppel-Spitze der

grünen Versicherungsmarke.



"Im Jahr 2020 wuchs die Nachfrage nach grünen Vorsorgeprodukten enorm.", sagt

Martin Gräfer, Vorstand der Versicherungsgruppe die Bayerische. "Mit unserer

nachhaltigen Marke Pangaea Life gehören wir zu den ersten Ansprechpartnern für

wirklich nachhaltige Lösungen. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir weiter

ausbauen und sind glücklich, Daniel Regensburger für die Ausweitung seiner

Aufgaben gewonnen zu haben. Gemeinsam mit Uwe Mahrt wird er die Marke auf dem

Markt für nachhaltige Vorsorgeprodukte weiter stärken."





"Pangaea Life hat es geschafft, sich in kürzester Zeit als Anbieter nachhaltigerVersicherungs- und Vorsorgelösungen zu etablieren.", sagt Daniel Regensburger,Geschäftsführer von Pangaea Life. "Neben ökonomischen Aspekten wird ökologischeund soziale Nachhaltigkeit in der Finanz- und Versicherungsbranche immens anBedeutung gewinnen. Zusammen mit meinem Geschäftsführer-Kollegen Uwe Mahrtmöchte ich dem wachsenden Bedürfnis der Kunden nach konsequent grünen Lösungenentgegenkommen - und insbesondere für Vermittler haben wir spannende Ideen, wiesie sich in diesem wachsenden Zukunftsmarkt etablieren können. Mich diesen Ideennun voll und ganz widmen zu können, freut mich sehr."Daniel Regensburger ist bereits seit 2007 in unterschiedlichen Positionen beider Bayerischen tätig. Nach seinem dualen Studium und Stationen alsVertriebsdirektionsbeauftragter und Vorstandsassistent, übernahm er 2013 diestellvertretende Leitung der Vertriebsdirektion Süd der Versicherungsgruppe.Seit 2015 ist er dort Leiter. 2018 stieß er in die Geschäftsführung der PangaeaLife. Eine Position, die Daniel Regenburger bis Ende 2020 parallel zur Leitungder Vertriebsdirektion Süd bekleidete.Der hinter Pangaea Life stehende Fonds investiert zu einhundert Prozent innachweislich nachhaltige Sachwert-Anlagen regenerativer Energiegewinnung. Damiterzielen Kunden attraktive Rendite fernab der volatilen Aktienmärkte und tragendirekt zu Reduzierung klimaschädlicher Treibhausgas-Emissionen bei.Die Leitung der Vertriebsdirektion Süd der Bayerischen wird bis auf weitereskommissarisch Maximilian Buddecke zusätzlich zu seiner Aufgabe als Leiter desPartner- und Kooperationsvertriebes übernehmen.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus denGesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BLdie Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA dieBayerische Allgemeine Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppebetragen über 600 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapitalkontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werdenKapitalanlagen von über 4,8 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000persönliche Berater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung.Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in einer aktuellenumfangreichen Unternehmensanalyse erneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut")verliehen und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über der Branche liegendeFinanzkraft.Pangaea Life wurde als nachhaltige Marke der Versicherungsgruppe die Bayerischeim Jahr 2017 gegründet. Der hinter der Marke stehende Pangaea Life Fonds verfügtaktuell über ein Fondsvolumen von über 200 Millionen Euro und bietet Kunden seitAuflage eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,4 Prozent nachFondskosten. Der Fonds investiert ausschließlich in klimafreundlicheSachwert-Anlagen regenerativer Energien.