Routemaster Capital unterzeichnet Definitive Vereinbarung zur Übernahme der restlichen 51 % der Anteile an DeFi Holdings Inc., einem Unternehmen, das Investitionen im dezentralen Finanzmarkt tätigt Nachrichtenquelle: IRW Press | 14.01.2021, 13:00 | 109 | 0 | 0 14.01.2021, 13:00 | 1 Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten Toronto, Ontario, 14. Januar 2021 - Routemaster Capital Inc. (das „Unternehmen“ oder „Routemaster“) (TSXV: RM) freut sich bekannt zu geben, dass es am 14. Januar 2021 eine Definitive Vereinbarung zur Übernahme von 51 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von DeFi Holdings Inc. („DeFi Holdings“) (die „Definitive Vereinbarung“) unterzeichnet hat. Gemäß den in der Definitiven Vereinbarung festgelegten Bedingungen wird das Unternehmen 20 Millionen Stammaktien von Routemaster aus dem eigenen Bestand (die „Zahlungsaktien“) an die Aktionäre von DeFi Holdings im Austausch für einen Anteil von 51 % der gesamten emittierten und ausstehenden Stammaktien von DeFi Holdings (die „Erworbenen Aktien“) im Verhältnis zu seinen Unternehmensanteilen ausgeben. Der Abschluss der Transaktion zur Übernahme der Erworbenen Aktien (die „Übernahme“) unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Im Zusammenhang mit der Übernahme sind keine Vermittlungsgebühren zu zahlen, und es wird durch die Übernahme keine Änderung der Kontrolle über das Unternehmen eintreten. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung und der Erfüllung der Abschlussbedingungen. Es besteht keine Garantie dafür, dass die Übernahme der Erworbenen Aktien wie vorgeschlagen oder überhaupt abgeschlossen werden kann. Routemaster hält derzeit 49 % von DeFi und nach der Übernahme wird DeFi eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens. DeFi Holdings ist ein Unternehmen, das sich auf Investitionen, die Entwicklung und das Management von Handelstechnologien im Zusammenhang mit dem schnell wachsenden dezentralen Finanzmarkt (DeFi) konzentriert. Die dezentrale Finanzwirtschaft kann als die nächste Welle der finanziellen Innovationen auf der Blockchain betrachtet werden. Es bezieht sich auf digitale Vermögenswerte, finanzielle Smart Contracts, Protokolle und dezentrale Anwendungen (DApps), die auf Ethereum und anderen Blockchains aufgebaut sind. Einfacher ausgedrückt: Es handelt sich um Finanzsoftware, die auf der Blockchain aufgebaut ist. Das zentrale Verkaufsargument der dezentralen Finanzwirtschaft ist der Wegfall von Zwischenhändlern bei Transaktionen, die im traditionellen Finanzwesen die „Vertrauens“-Ebene (d. h. Banken und Makler) bei einer Transaktion zwischen zwei Parteien bilden. Bei der dezentralen Finanzierung können die Benutzer direkt auf das Netzwerk zugreifen, so dass keine Zwischenhändler erforderlich sind. Seite 2 ► Seite 1 von 3 Routemaster Capital Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







