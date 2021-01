DGAP-News Aspera als Customers' Choice ausgezeichnet in Gartner Peer Insights 2020 (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 14.01.2021, 13:27 | 71 | 0 | 0 14.01.2021, 13:27 | Aspera als Customers' Choice ausgezeichnet in Gartner Peer Insights 2020 ^

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Boston, USA,/Aachen, Deutschland, 14. Januar 2021 - Aspera, führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für Software Asset Management (SAM) und Teil der USU-Gruppe, freut sich über die Auszeichnung als "Customers' Choice" im aktuellen Report "Gartner Peer Insights 2020" für Software Asset Management (SAM) -Tools. Dieser Report wurde für Software- und Service-Entscheider in Unternehmen entwickelt und bietet unvoreingenommene Kundenrezensionen zur Unterstützung des Kaufprozesses von SAM-Tools.

"Die Auszeichnung als Customers' Choice 2020 spiegelt unser Engagement für unsere Kunden wider. Davon sind wir überzeugt und geben alles dafür, ein Weltklasse-Produkt mit einer herausragenden Kundenerfahrung anzubieten", sagt Mel Passarelli, Präsident und CEO von Aspera. "Daher arbeiten wir intensiv an Innovationen und der Umsetzung unserer Produkt-Roadmap, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Für das wertvolle Feedback von Gartner Peer Insights sind wir dankbar und stolz auf den Erfolg, den Asperas maßgeschneiderter Full-Service-Ansatz für SAM bringt." "Die Zusammenarbeit mit Aspera, sowohl aus der Perspektive des Beraters als auch des Technologieanbieters, war sehr einfach und hat uns immer einen hervorragenden Return on Investment gebracht. Der Beginn mit einer Rapid Vendor Analysis hat uns geholfen, einen soliden, nachgewiesenen ROI für den Kauf von Smart Track zu erzielen."

Gartner Peer Insights

Aspera SmartTrack Kunde, Fertigungsindustrie

Haftungsausschluss von Gartner

Quellen: Gartner, Magic Quadrant for Software Asset Management Managed Services, Stephen White, Rob Schafer, 4. August 2020. Magic Quadrant for Software Asset Management Tools, Ryan Stefani, 20 Juli 2020. Die Bewertungen von Gartner Peer Insights stellen die subjektiven Meinungen einzelner Endbenutzer auf der Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen dar und geben nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen wieder.

Haftungsausschluss von Gartner

Quellen: Gartner, Magic Quadrant for Software Asset Management Managed Services, Stephen White, Rob Schafer, 4. August 2020. Magic Quadrant for Software Asset Management Tools, Ryan Stefani, 20 Juli 2020. Die Bewertungen von Gartner Peer Insights stellen die subjektiven Meinungen einzelner Endbenutzer auf der Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen dar und geben nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen wieder.

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner-Forschungspublikationen bestehen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeder Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.







