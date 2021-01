---------------------------------------------------------------------------

Emerging Energy Corp. beginnt Partnerschaft mit Social Biogas Start Up (B) Energy



Frankfurt, 14. Januar 2021, Emerging Energy Corp. ("EEC"), ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf die Finanzierung von Energieunternehmen konzentriert, die überzeugende Wachstumschancen im afrikanischen Energiesektor verfolgen. Vor kurzem hat EEC eine Kommanditgesellschaft mit (B) Energy gegründet, einem Social Start Up, das mobiles Biogas in die ländlichen Gebiete Afrikas bringt. Katrin Pütz, Gründerin von (B) Energy, begrüßt die Partnerschaft mit EEC. Durch die Investition wird EEC sein Engagement in der aufstrebenden Biogasindustrie in Subsahara-Afrika verstärken.

Die Besonderheit von (B) Energy ist ein subventionsfreies Geschäftsmodell, welches lokales afrikanische Unternehmertum unterstützt. Die Geschäftspartner von (B) Energy nehmen an einem Biogas-Business-Training teil und beginnen mit dem Import von Biogassystemen. Sobald der neue Importeur damit begonnen hat, die Biogassysteme in seinem Land auf den Markt zu bringen, können sich unabhängige Installateure anschließen und lokale Haushalte mit Biogas versorgen.

"Wir freuen uns, dass wir mit der Investition von EEC beweisen können, dass unsere Vision von entwicklungsfreien Biogas möglich ist. Wir sind sehr froh, einen starken afrikanischen Partner an Bord zu haben und freuen uns darauf, den afrikanischen Biogassektor zu revolutionieren", so Katrin Pütz. EEC sieht signifikante Synergien zu seinen bestehenden Aktivitäten im Energiesektor, indem es eine neue Perspektive auf Afrika einbringt, nicht als Hilfefall, sondern als wertvolle und profitable Geschäftsmöglichkeit. "Wir sind stolz darauf, mit Katrin und dem Team von (B) Energy zusammenzuarbeiten. In Unternehmen zu investieren, die ein solides Managementteam und eine langfristige Perspektive haben, ist der Schlüssel für EEC", sagte Abongwa Ndumu, Aufsichtsratsmitglied von EEC. "(B) Energy wird eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Energielösungen für die Energiewende Afrikas und der Bekämpfung der Energiearmut spielen. Ihre Strategie, Afrikaner zu befähigen, ihre Technologie zu nutzen und Lösungen in ihren Gemeinden zu schaffen, ist goldrichtig. Wir werden sie dabei unterstützen, mehr Arbeitsplätze zu schaffen und mehr Unternehmer mit deutscher Technologie und deutschem Know-how zu befähigen. Dank des AfCFTA werden sie in ganz Afrika expandieren."



++ Über EEC

Emerging Energy Corp. ist eine Investmentfirma, die sich der Schaffung von Wachstum im afrikanischen Energiesektor und der damit verbundenen Infrastruktur widmet. EEC zielt darauf ab, lokale Kapazitäten aufzubauen, gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen, Afrikas Energiewende zu finanzieren, Volkswirtschaften zu diversifizieren und seinen Investoren marktführende Renditen zu liefern. EEC konzentriert sich auf Investitionen entlang der gesamten afrikanischen Energie-Wertschöpfungskette. EEC geht Partnerschaften mit außergewöhnlichen Management-Teams ein, bei denen die Kombination aus Kapital und Branchenkenntnis einen nachhaltigen Einfluss auf den afrikanischen Kontinent haben kann.



++ Über (B) Energy

(B) Energy ist ein zu 100% subventionsfreies Biogas-Unternehmen. (B)energy's mobile Biogastechnologie in Kombination mit einem flexiblen Geschäftsmodell für lokale Unternehmer, um Biogassysteme innerhalb ihres Netzwerkes zu verkaufen. Die Kombination aus einer kleinen Biogaskocher-Tasche, mehreren Biogas-Rucksäcken und Biogas-Kochern ersetzt Feuerholz und Holzkohle zum Kochen. Beteiligen Sie sich an der Bewegung mit einem 3-tägigen Online-Webinar vom 29. bis 31. Januar 2021 hier: https://bit.ly/2XBpMPn

