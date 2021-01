Internationale Wertschöpfungsketten / Protektionismus zurückdrängen und globale Handelskonflikte verhindern

Berlin (ots) - Wir müssen den Wachstumsimpuls für die Zeit nach der akutenCorona-Krise jetzt vorbereiten. Für das exportorientierte Deutschland sind dazuverlässliche Handelsabkommen sowie intakte internationale Wertschöpfungskettenunverzichtbar. Die Abwahl von Donald Trump hat das Risiko eines unkontrollierteskalierenden Handelskonflikts der USA mit der EU, China und weiterenHandelspartnern nicht eliminiert, sondern nur reduziert. Das Institut derdeutschen Wirtschaft (IW) hat für die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft(INSM) die möglichen Folgen eines Handelskonflikts berechnet und gleichzeitiguntersucht, wie gut die Lieferketten während der Pandemie gehalten haben. DasErgebnis: Im hypothetischen Fall einer starken Eskalation derUS-Handelskonflikte (Anstieg der US-Zölle gegenüber den wichtigstenHandelspartnern um 25 Prozent und entsprechende Vergeltungsmaßnahmen) könnte dasdeutsche Bruttoinlandsprodukt nach zehn Jahren in preisbereinigter Rechnung umüber 100 Milliarden Euro zurückgehen und die Arbeitslosigkeit um 0,5Prozentpunkte steigen. Eine besonders brisante Mischung ergäbe sich, wennnationale handelspolitische Ziele mit vorgeblichen Maßnahmen derKrisenprävention verknüpft würden. "Sollten neue Handelsbarrieren als Antwortauf neu bewertete Risiken der Globalisierung aufgestellt werden, gilt es zuverhindern, dass es im Zuge von Gegenmaßnahmen zu einer Eskalation vonHandelskonflikten kommt", so Studienautorin Prof. Dr. Galina Kolev.Anders als in der Öffentlichkeit gelegentlich dargestellt, sind die Lieferkettenseit Beginn der Pandemie recht robust geblieben. Die aktuelle Krise dürftegleichwohl dazu führen, dass auch die Unternehmen die Risiken globalerWertschöpfungsketten neu bewerten. Kolev: "Die Firmen müssen selbst entscheiden,wie sehr sie ihre Zulieferbeziehungen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit inZukunft stärker diversifizieren und inwieweit sie dabei bereit sind, höhereKosten in Kauf zu nehmen." Demnach könnte lediglich für einzelne besonderssensible Produkte, etwa in der medizinischen Grundversorgung, ein staatlichesEingreifen gerechtfertigt sein.INSM-Geschäftsführer Hubertus Pellengahr fordert die Bundesregierung auf, sichfür eine wirksame Prävention von Handelskonflikten einzusetzen und den globalenWaren- und Dienstleistungsverkehr zu stärken: "Protektionismus schadet allen.Deshalb brauchen wir mehr Freihandelsabkommen und eine starkeWelthandelsorganisation. Die Bundesregierung muss sich für den Abbau vonHandelsbarrieren einsetzten und darf keine neuen schaffen. Das Management voninternationalen Wertschöpfungsketten ist keine staatliche, sondern eineunternehmerische Aufgabe."Das IW Gutachten zu globalen Wertschöpfungsketten finden Sie unterhttp://www.insm.de .Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist ein überparteiliches Bündnis ausPolitik, Wirtschaft und Wissenschaft. Sie wirbt für die Grundsätze der SozialenMarktwirtschaft in Deutschland und gibt Anstöße für eine modernemarktwirtschaftliche Politik. Die INSM wird von den Arbeitgeberverbänden derMetall- und Elektro-Industrie finanziert.Pressekontakt:Pressesprecher INSM: Florian von Hennet, Tel. 030 27877-174;mailto:hennet@insm.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/39474/4812073OTS: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)