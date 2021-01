Bis Anfang 2020 lief es für die Delta Air Lines-Aktie wie am Schnürchen gezogen gen Norden, im Bereich der Hürde um 60,79 US-Dollar aus 2018 toppte das Papier kurzzeitig. Allerdings verhagelt erst der Corona-Crash einen weiteren Aufschwung und zwang den Wert bis Mitte Mai auf 17,51 US-Dollar wieder abwärts. Seitdem herrscht wieder ein klarer Aufwärtstrend, innerhalb dessen konnte Delta Air Lines in den Bereich von rund 44,00 US-Dollar vordringen. Die letzten Handelstage seit Anfang Dezember werden jedoch von Abgaben begleitet, dieser kleine Abwärtstrend könnte sich allerdings noch als bullische Flagge entpuppen und einen Anstieg an eine mittelfristige Hürde aus 2017/18/19 ermöglichen.

EMA 50 wichtige Support

Solange Delta Air Lines innerhalb des laufenden Abwärtstrends feststeckt, ist das Papier zunächst als neutral zu bewerten. Ein Anstieg mindestens über ein Niveau von 41,00 US-Dollar dürfte jedoch den Stein ins Rollen bringen und ermöglicht es im weiteren Verlauf Kursgewinne zunächst an die Dezemberhochs bei 43,76 US-Dollar zu vollziehen. Nur knapp darüber verläuft bei 45,00 US-Dollar die mittelfristige Hürde, die es für ein längeres Kaufsignal gilt, zu überspringen. Aber selbst für die erste Wegstrecke dürfte sich bereits ein Investment in den Call-Optionsschein WKN KB6C20 überproportional auszahlen. Fällt Data Air Lines dagegen unter 37,25 US-Dollar sowie den darunter gelegenen EMA 200 zurück, müssten Abschläge mindestens auf ein Niveau von 32,26 US-Dollar einkalkuliert werden. Damit könnte auch die Novemberlücke endgültig geschlossen werden.