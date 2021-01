Havn Life Sciences schließt „Bought Deal“-Finanzierung in Höhe von 11,4 Millionen CAD ab

Vancouver, BC – Havn Life Sciences Inc. (CSE : HAVN) (FWB : 5NP) (das „Unternehmen“ oder „Havn Life“) freut sich in Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 15. Dezember 2020 bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte Privatplatzierung von 10.747.900 Einheiten (die „Einheiten“) auf Basis eines „Bought Deals“ abgeschlossen hat. Darin eingeschlossen sind 1.401.900 Einheiten, die gemäß der vollständig ausgeübten Überzuteilungsoption des Underwriter (unten definiert) begeben wurden. Bei einem Preis von 1,07 CAD pro Einheit (der „Platzierungspreis“) konnte demnach ein Bruttoerlös von insgesamt 11.500.253 CAD erzielt werden (die „Platzierung“). Eight Capital fungierte als Underwriter in Bezug auf die Platzierung (der „Underwriter“).

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie aus dem Aktienkapital des Unternehmens (jede eine „Aktie“) und einem Aktienkaufwarrant (jeder ein „Warrant“), wobei jeder Warrant den jeweiligen Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie zum Ausübungspreis von 1,34 CAD berechtigt. Eine Ausübung ist während eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum möglich.

Die angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem geltenden US-Wertpapiergesetz (United States Securities Act von 1933) in der aktuellen Fassung bzw. den geltenden Wertpapiergesetzen der jeweiligen Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, wenn keine Registrierung oder keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsvorschriften laut Gesetz vorliegt. Diese Pressemeldung stellt in keinem Rechtssystem, in dem ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf dieser Wertpapiere dar.

Über Havn Life Sciences Inc.

Havn Life Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, das menschliche Potenzial mit Hilfe von evidenzbasierter Forschung zu erschließen. Der Tätigkeitsschwerpunkt des Unternehmens liegt in der standardisierten, qualitätskontrollierten Extraktion von psychoaktiven Wirkstoffen aus Pflanzen und Pilzen sowie in der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten aus nicht regulierten Wirkstoffen. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter havnlife.com oder auf Facebook,Twitter, Instagram und Youtube.