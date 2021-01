LYNX Handel mit China-Aktien verboten: Alibaba, Tencent, Baidu betroffen? Anzeige Nachrichtenquelle: LYNX Analysen | 14.01.2021, 14:38 | 25 | 0 14.01.2021, 14:38 |



Der scheidende US-Präsident hat seine Drohungen wahr gemacht und am gestrigen Abend per Dekret den Handel mit einer ganzen Reihe von chinesischen Aktien untersagt. Wie steht es um Alibaba, Tencent, Baidu & Co.?

