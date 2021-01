DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

USU kooperiert mit neuem Partner Fluunt



14.01.2021 / 14:56

USU baut sein Netzwerk an strategischen Partnern weiter aus. Die Fluunt GmbH wird künftig Unternehmen bei der Planung, Einführung und Optimierung von Lösungen für das IT- und Enterprise Service Management sowie Software-Lizenzmanagement und Monitoring unterstützen. Fluunt besteht aus einem Netzwerk erfahrener und eingespielter Experten aus den Bereichen IT- und Business Consulting. Kunden profitieren davon, dass Fluunt neben der Betriebs- und Projektberatung auch sämtliche weiteren Dienstleistungen über die Implementierung bis hin zum Betrieb von Managed-Workplace-Umgebungen aus einer Hand erbringt.