Jabil baut Kapazitäten für nachhaltige Verpackungen mit dem Kauf von Ecologic Brands aus

Jabil Inc. (NYSE: JBL) hat heute die Übernahme von Ecologic Brands, Inc., bekannt gegeben. Es handelt sich dabei um einem führenden Anbieter von nachhaltigen Verpackungen, der auf die Produktion von Papierflaschen und papierbasierten Verpackungslösungen spezialisiert ist. Jabils Packaging Solutions Geschäftsbereich wird Ecologics Betrieb in Manteca, Kalifornien übernehmen und so seine Produktionskapazitäten für nachhaltige Verpackungen und sein Angebot für abgepackte Verbrauchsgüter deutlich erweitern.

