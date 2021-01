WIEN (dpa-AFX) - Schweden will seinen einjährigen Vorsitz bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) für neue Impulse zur Vertrauensbildung nutzen. Die OSZE solle sich wieder auf ihre Wurzeln aus der Entspannungspolitik besinnen, sagte Außenministerin Ann Linde am Donnerstag vor dem Ständigen Rat der OSZE in Wien. "Schweden ist überzeugt, dass multilaterale Kooperation der beste Weg ist, die gemeinsamen Herausforderungen anzugehen."

An die Adresse der 57 Mitgliedsstaaten sagte sie, Sicherheit sowie der Respekt vor Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit seien miteinander verbunden. Schweden wolle sich als "ehrlicher Makler" an der Entschärfung bestehender Konflikte beteiligen. "Das eklatanteste Beispiel der Verletzung unserer gemeinsamen Prinzipien und internationalem Recht ist die Krise in und rund um die Ukraine." Nächste Woche will sie sich dort selbst ein Bild machen.