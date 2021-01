Projektübersicht bietet eine klare Sicht auf die wichtigsten Links, Unterlagen und Beteiligten eines Projekts sowie direkten Zugriff auf die wichtigsten Tools für ortsunabhängiges Arbeiten.

Neue Mitarbeiter verbringen 21 % ihrer Zeit mit Arbeit, die bereits erledigt wurde – fast doppelt so viel wie erfahrenere Kollegen.

Neue Mitarbeiter verbringen wöchentlich 1,5 Stunden mehr in unnötigen Meetings – das sind 73 Stunden pro Jahr.

Arbeitnehmer könnten jede Woche 6 Stunden und 5 Minuten (8 volle Arbeitswochen pro Jahr) sparen, wenn Prozesse optimiert würden – etwa durch klarer definierte Rollen und Verantwortlichkeiten.

„Wenn Teams zu oft Kontextwechsel betreiben – also zwischen Anwendungen hin- und herwechseln oder Tabellen durchforsten – geraten sie in Verzug. Das ist besonders problematisch, wenn man gerade neue Teammitglieder einweist,“ erklärte Paige Costello, Product Management Leader bei Asana. „Unsere Umfrageergebnisse zeigen, dass es zwar eine große Herausforderung ist, verteilte Teams auf den gleichen Stand zu bringen, Unternehmen mit besseren Arbeitsweisen aber viel Zeit sparen können. Wir freuen uns darauf, Teams im neuen Jahr mit der Projektübersicht beim Durchstarten zu helfen; so können sie von Anfang an wirkungsvoll und selbstbewusst ihre Arbeit erledigen.“