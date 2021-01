M&G-Experte über Schwellenländeranleihen: Auf diese 7 Themen kommt es 2021 an

„Wir sind in ein Jahr gestartet, in dem drei Viertel aller Anleihen aus Industrieländern inflationsbereinigt mit negativen Renditen gehandelt werden. Das ist ein Impuls für Investitionen in Papiere aus Schwellenländern – aber nicht der einzige. Es gibt eine ganze Reihe von Themen, die 2021 über den Erfolg der Anlageklasse entscheiden werden:

1. Virus und Impfstoffe – Ein Wirtschaftsaufschwung der zwei Geschwindigkeiten