Janus Henderson ernennt Global Head of Consultant Relations Gastautor: Simon Weiler | 14.01.2021, 03:21 | 42 | 0 | 0 14.01.2021, 03:21 | In der neu geschaffenen Position wird Richard Graham die Zusammenarbeit von Janus Henderson mit Investment Consultants auf globaler Basis steuern und vorantreiben sowie ein Modell für eine koordinierte Betreuung entwickeln und umsetzen. Zusätzlich wird Graham die direkte Managementverantwortung für das in Großbritannien ansässige Consultant Relations Team haben. Graham bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Investment Management mit. Zuletzt war er bei Schroders, wo er verschiedene leitende Positionen innehatte, darunter Head of US Consultant Relations, Head of UK & Ireland Consultant Relations und Global Head of Consultant Relationships. Er trug dort die Gesamtverantwortung für das von Consultants vermittelte Geschäft in Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik. Davor war er bei HSBC Asset Management und Deutsche Asset Management. Diese Ernennung unterstreicht die Stärke des institutionellen Teams und untermauert das Ziel des Unternehmens, sein institutionelles Geschäft auf globaler Basis auszubauen. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



