Nuveen-Chefstratege Doll: 10 Vorhersagen für 2021 Gastautor: Simon Weiler | 14.01.2021, 03:29 | 37 | 0 | 0 14.01.2021, 03:29 | 1. Das reale BIP der USA wächst so schnell wie seit zwanzig Jahren nicht mehr. Zwar gibt es immer noch leidende Branchen, zum Beispiel die Reisen-, Freizeit- und Unterhaltungsbranche. Es haben aber auch viele Sektoren von der Pandemie profitiert können, zum Beispiel Teile des Technologiesektors und des Gesundheitswesens. Der Konsens für die BIP-Prognose im Jahr 2021 liegt bei 3,8 Prozent; wir gehen davon aus, dass das BIP um mehr als 4 Prozent wachsen wird, was das höchste jährliche Wirtschaftswachstum in diesem Jahrhundert wäre. Wir erwarten, dass die Wirtschaft im dritten Quartal, oder vielleicht sogar schon im zweiten Quartal, wieder expandiert. 2. Die Inflation nähert sich der Zwei-Prozent-Marke, während die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen 1,5 Prozent erreicht. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



