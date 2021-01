PLMJ entscheidet sich für Intapp Time und ROOX zur Unterstützung des strategischen Wachstums

Palo Alto, Kalifornien und Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) - Portugals

größte Anwaltskanzlei baut Intapp-Beziehung in Europa, Afrika und Asien aus



Intapp, der führende Anbieter von vernetzten Kanzleimanagement-Lösungen, gab

heute bekannt, dass PLMJ, eine führende portugiesische Anwaltskanzlei, das

wachsende Portfolio an Intapp Time-Kunden ergänzt. PLMJ, die größte

Anwaltskanzlei Portugals, die kürzlich von der Financial Times für ihre

Innovationen ausgezeichnet wurde, wählte Intapp Time und dessen

vertrauenswürdigen Partner ROOX - den portugiesischen Anbieter von IT-Produkten

und -Dienstleistungen für professionelle Dienstleistungsunternehmen - zur

Unterstützung der strategischen Wachstums- und Innovationsziele der Kanzlei.

PLMJ hat damit begonnen, den Service in einer Reihe von Praxisgruppen und

Industriezweigen zu nutzen.







portugiesische und multinationale Unternehmen sowie finanzielle und staatliche

Institutionen bei einer Reihe von nationalen und internationalen Transaktionen.

Mehr als 320 Anwälte und insgesamt 400 Mitarbeiter arbeiten in den fünf Büros

von PLMJ in sieben Ländern in Europa, Afrika und Asien.



Intapp Time ist eine umfassende, Cloud-basierte Lösung, die PLMJ dabei hilft,

ihre Zeiterfassungspraxis zu verbessern, um die Umsetzung zu verbessern,

Kundenverpflichtungen zu erfüllen und ihre Anwälte von banalen

Zeiterfassungsaufgaben zu befreien. Es erfasst automatisch fakturierbare und

nicht fakturierbare Arbeit und stellt die Einhaltung der Abrechnungsbedingungen

zum Zeitpunkt der Zeiterfassung sicher.



"Die Einführung von Intapp Time als unsere Zeiterfassungslösung und die

Zusammenarbeit mit ROOX als Integrationspartner sind äußerst wichtige Schritte

in unserer fortlaufenden technologischen Transformation", sagt Miguel Reis,

Vorstandsmitglied bei PLMJ. "Bei PLMJ stehen die Kunden an erster Stelle, und

die einfache Bedienung und Funktionalität von Intapp Time hilft unseren

Anwälten, mehr Zeit auf die Bedürfnisse der Kunden zu verwenden, anstatt sich um

die Zeiterfassung zu kümmern. Mit dieser Cloud-basierten Technologie kann PLMJ

wichtige Informationen effizienter erfassen, um unseren Wert für jeden einzelnen

Kunden besser zu demonstrieren."



PLMJ hat Intapp Time als Teil eines umfassenderen Engagements für die

Implementierung innovativer, Cloud-basierter Lösungen übernommen, die je nach

Kundenbedarf und Firmenwachstum skaliert werden können.



"Da wir mit einem ausschließlich Cloud-basierten Lösungsmodell voranschreiten, Seite 2 ► Seite 1 von 3



PLMJ wurde 1967 gegründet und hat seinen Sitz in Lissabon. Das Unternehmen berätportugiesische und multinationale Unternehmen sowie finanzielle und staatlicheInstitutionen bei einer Reihe von nationalen und internationalen Transaktionen.Mehr als 320 Anwälte und insgesamt 400 Mitarbeiter arbeiten in den fünf Bürosvon PLMJ in sieben Ländern in Europa, Afrika und Asien.Intapp Time ist eine umfassende, Cloud-basierte Lösung, die PLMJ dabei hilft,ihre Zeiterfassungspraxis zu verbessern, um die Umsetzung zu verbessern,Kundenverpflichtungen zu erfüllen und ihre Anwälte von banalenZeiterfassungsaufgaben zu befreien. Es erfasst automatisch fakturierbare undnicht fakturierbare Arbeit und stellt die Einhaltung der Abrechnungsbedingungenzum Zeitpunkt der Zeiterfassung sicher."Die Einführung von Intapp Time als unsere Zeiterfassungslösung und dieZusammenarbeit mit ROOX als Integrationspartner sind äußerst wichtige Schrittein unserer fortlaufenden technologischen Transformation", sagt Miguel Reis,Vorstandsmitglied bei PLMJ. "Bei PLMJ stehen die Kunden an erster Stelle, unddie einfache Bedienung und Funktionalität von Intapp Time hilft unserenAnwälten, mehr Zeit auf die Bedürfnisse der Kunden zu verwenden, anstatt sich umdie Zeiterfassung zu kümmern. Mit dieser Cloud-basierten Technologie kann PLMJwichtige Informationen effizienter erfassen, um unseren Wert für jeden einzelnenKunden besser zu demonstrieren."PLMJ hat Intapp Time als Teil eines umfassenderen Engagements für dieImplementierung innovativer, Cloud-basierter Lösungen übernommen, die je nachKundenbedarf und Firmenwachstum skaliert werden können."Da wir mit einem ausschließlich Cloud-basierten Lösungsmodell voranschreiten,