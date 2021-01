ITM Power plc verkauft weltweit größten PEM-Elektrolyseur an Linde

GUILDFORD, England, 14. Januar 2021 /PRNewswire/ -- ITM Power („ITM Power" oder „das Unternehmen") (AIM: ITM), das Unternehmen für Energiespeicherung und sauberen Kraftstoff, freut sich, den Verkauf eines Wasserstoff-Elektrolyseurs mit 24 Megawatt Leistung an Linde bekannt zu geben, der am Chemiestandort Leuna in Deutschland installiert werden soll. Den vollständigen Text der Linde-Ankündigung finden Sie unten.