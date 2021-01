Zu diesen Konsequenzen gehörten in den vergangenen Tagen: Konfiszierte Schinkenstullen eines Brummifahrers durch den niederländischen Zoll. Leere Supermarktregale in Nordirland. Ein Annahmestopp der Bahntochter Schenker für Sendungen nach Großbritannien und viele Unternehmen, die das Geschäft mit der Insel vorerst sein lassen. Verzweifelte Musiker, die nicht mehr so wie bisher reisen können. Und das sind nur Facetten eines Wimmelbilds, das zwei Wochen nach dem endgültigen Bruch Großbritanniens mit der Europäischen Union nur wenige ganz überblicken.

Beide Seiten hatten an Heiligabend doch noch ein Handelsabkommen geschlossen - in letzter Minute vor dem Ausscheiden Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion zum 31. Dezember. "Das Abkommen wurde in der Wirtschaft sehr begrüßt, weil es keine Zölle und keine Mengenbegrenzungen gibt", sagt Berthold Busch, Ökonom am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. "Es ist eine bessere Situation als bei einem No Deal." Einige der Schwierigkeiten seien tatsächlich Kinderkrankheiten, da habe Johnson recht. Doch stimme auch Barniers Einschätzung: "Es wird nicht mehr der Zustand sein, als wäre Großbritannien im Binnenmarkt und in der Zollunion."

Das hätten alle gewusst, sagt Busch. Und doch kam manches in den ersten Tagen eben doch überraschend:

ZOLLFREI - DAS GILT NICHT IMMER



Trotz Handelspakts gibt es Zölle, darauf weist unter anderem die Unternehmensberatung BDO hin. Das gilt dann, wenn Waren aus Großbritannien nicht britisch sind - zum Beispiel bei in Asien produzierte und über britische Händler vertriebene Kleidung. Das Stichwort heißt Ursprungsregeln. Zu möglichen Zöllen kommt zudem Einfuhrumsatzsteuer. Für Importeure kann das teuer werden. Die britische Online-Modeplattform Asos erwartet Zusatzkosten von rund 15 Millionen Pfund (fast 17 Millionen Euro) für das laufende Geschäftsjahr. BDO-Expertin Grit Köthe berät Firmen bei den neuen Formalitäten und weiß: "Die Unternehmen sind dabei, die Lieferketten zu überprüfen."