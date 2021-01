Nein, es ist noch nicht der 1. April, noch lange nicht. Es ist Januar, und eine Nachrichtenagentur verbreitet folgenden Text: „Nach einer verbotenen Gebetsstunde in einem Wohnhaus im niedersächsischen Emsland hat die Polizei den flüchtigen katholischen Geistlichen identifiziert. Es handle sich um einen Kaplan aus dem nordrhein-westfälischen Bochum, teilten die Beamten am Freitag in Lingen

Der Beitrag „Illegaler Kindergeburtstag“ – Familie geht spazieren, Anwohner rufen die Polizei erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Roland Tichy.