14. Januar 2021



RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen MTWO Phase-II-Auftrag (Nr. 03 / 2021) mit der Avintia Group



Madrid, Spanien, 14. Januar 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines MTWO Phase-II-Auftrags mit der Avintia Group bekannt.



Die Avintia Group hat einen Vertrag mit der RIB unterzeichnet, um MTWO zu implementieren. MTWO kombiniert die iTWO 4.0-Technolgien mit Microsoft Azure, um eine integrierte 5D BIM-Lösung für das digitale Management von Bauphasen bereitzustellen. Die Lösung verbindet Prozesse, Menschen und Daten innerhalb einer Plattform miteinander. Avintia Group ist dank ihres starken Engagements für die Förderung von Innovationen und industrialisiertem Bauen eine Referenz auf dem spanischen Baumarkt.



MTWO digitalisiert den gesamten Bauprozess, einschließlich der Vorfertigungsphasen, wodurch die Avintia Group über alle Projektinformationen in der gesamten Wertschöpfungskette verfügt. Mit dieser Lösung wird die Lieferkette zwischen ihren Fabriken und Projektstandorten gewährleistet, Termine werden sichergestellt, Fehler werden reduziert und die Wartungskosten über die Lebensdauer des Gebäudes optimiert.

Die Avintia Group - spanischer Marktführer im Wohnungsbau - hat sich in weniger als einem Jahrzehnt zu einem der bedeutendsten Unternehmen in der Bau- und Immobilienbranche entwickelt und seine Geschäftstätigkeiten in Richtung Immobilienmanagement, Dienstleistungen und Energiebereich erweitert. Das Unternehmen stellt dank der Qualität, Anpassungsfähigkeit und Innovation seiner Lösungen und Prozesse eine Referenz auf dem Markt dar.

Das Unternehmen hat "ÁVIT-A" auf den Markt gebracht, ein umfassendes System für industrialisiertes Bauen. Dies basiert auf einem neuen Konstruktions- und Kollaborationsmodell und schafft eine "F&E&I-Umgebung" (Forschung, Entwicklung und Innovation) aus führenden internationalen Marken der Branche. "ÁVIT-A" versteht das Bauen als einen Prozess, der von der Konstruktion über die Fertigung bis hin zur Montage reicht. Dabei werden die innovativsten Techniken eingesetzt und Lösungen integriert, die Partner für Projekte innerhalb der Produktions- und Montagekette entwickelt haben.