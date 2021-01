Berlin (ots) - Die drei Tarifvertragsparteien, der Zentralverband Deutsches

Baugewerbe, der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und die

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) haben ergänzende umfangreiche

Präventionsmaßnahmen vereinbart, um die Baubeschäftigten angesichts der sich

zuspitzenden Corona-Lage nochmals besser zu schützen. Bislang sei die

Bauwirtschaft erfolgreich durch die Krise gekommen. Der Bau wolle alles

daransetzen, dass das so bleibe.



So wird die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) zukünftig im Rahmen

ihrer Präventionsarbeit FFP2-Masken auf den Baustellen zur Verfügung stellen und

direkt 1 Million Masken bestellen. "Aufgrund der verschlechterten

Pandemiesituation halten wir es für erforderlich, dass unsere Beschäftigte

FFP2-Masken in ausreichendem Umfang zur Verfügung haben. In den Winterwochen

finden mehr Sanierungen und Innenausbau statt. Viele Arbeiten verlagern sich

damit in geschlossene Räume. Dazu kommt die Gefahr bei der Arbeit im Freien

durch die Kälte und durch verschiedene Virus-Mutationen. Das alles führt zu

einem erhöhten Ansteckungsrisiko", erklärte der Vorsitzende der IG BAU, Robert

Feiger.







Betriebsärzte verstärkt in der Baubranche regelmäßige Corona-Tests durchführen.

Gleichzeitig fordern Baugewerbe, Industrie und Gewerkschaft als Sozialpartner

der Bauwirtschaft die Politik auf, den Medizinischen Dienst der BG Bau wie auch

die Betriebsärzte in die gerade gestartete Impfkampagne mit einzubeziehen.

"Angesicht von mehr als 500.000 Vorsorgeuntersuchungen, die jährlich

stattfinden, wäre das ein weiterer Baustein für mehr und schnelleres Impfen,

wenn der Arbeitsbezug gegeben ist", so Reinhard Quast, Präsident des

Zentralverbands Deutsches Baugewerbe.



Die BG Bau sollte darüber hinaus ihre Informationskampagne, die sie den

Unternehmen in vielen Sprachen zur Verfügung stellt, um den Aspekt des

verstärkten Testens wie auch um eine Werbung für das Impfen ergänzen. "Unser

Ziel ist es, dass die BG BAU ihr Beratungsangebot ausweitet. Darüber hinaus soll

sie aber auch die Einhaltung der Corona-Regeln flächendeckend kontrollieren",

ergänzte der Präsident des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, Peter

Hübner.



"Die Bauwirtschaft ist bisher gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Das haben

wir unseren Unternehmerinnen und Unternehmern, aber vor allem auch den

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken, die jeden Tag aufs Neue auf den

Baustellen im Einsatz sind. Damit haben wir Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit

weitestgehend verhindert und sogar weitere Arbeitsplätze geschaffen. Die

Bauwirtschaft ist damit zu einer wichtigen Stütze der deutschen Konjunktur

geworden", so Feiger, Quast und Hübner abschließend.



Pressekontakt:



Inga Stein-Barthelmes

Bereichsleiterin Politik und Kommunikation

Tel. 030 21286-229 / E-Mail: inga.steinbarthelmes@bauindustrie.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/24058/4812393

OTS: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie





